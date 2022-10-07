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1 час назад

Ни разу не бывавший на свидании мужчина нашел необычный способ это исправить

Lenta.ru

В Великобритании 23-летний мужчина, который ни разу в жизни не был на свидании, нашел необычный способ это исправить и разместил свое фото на рекламном щите. Об этом сообщает Metro.

Ни разу не бывавший на свидании мужчина нашел необычный способ это исправить
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эд Чепмен много раз пытался познакомиться с девушками традиционными способами — он ходил в бары и регистрировался на сайтах знакомств. Однако усилия Чепмена не приносили результата, и он решился необычный и одновременно очень заметный способ заявить о себе. Британец на неделю разместил свою фотографию и почтовый адрес с просьбой пригласить его на свидание на билборде.

По словам мужчины, ему уже написали женщины в возрасте от 18 до 48 лет, с некоторыми из них он планирует отправиться на свидание. «Есть четыре женщины, с которыми я разговаривал, и все они хотят пойти со мной на свидание. Я с нетерпением жду возможности организовать эти встречи», — сказал он. Чепмен признался, что идеальное свидание для него — игра в мини-гольф с выпивкой.

Британец добавил, что хочет построить долгосрочные отношения и испытать настоящую любовь. Его семья узнала о рекламном щите уже после его установки. Родственники поддержали оригинальную идею Чепмена и пожелали ему удачи в поисках той самой.

Ранее сообщалось, что одинокая девушка из Великобритании нашла необычный способ познакомиться и создала специальную печать, которую ставит на понравившихся молодых людей. Однажды британка решила сделать печать со следующим текстом: «Кажется, ты мне подходишь. Если ты свободен, найди меня по нику в социальных сетях».

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