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1 час назад

Пассажиру такси пришел счет на $39 тысяч за 15 минут в пути

Мария Иглина

В Англии 22-летнему пассажиру такси Оливеру Каплану выставили счет в размере 39 тысяч долларов за 15-минутную поездку. Об этом пишет Daily Mail.

Пассажиру такси пришел счет на $39 тысяч за 15 минут в пути
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

При заказе такси агрегатор рассчитал Каплану, что поездка обойдется в 10 долларов. Однако на утро у него с банковского счета пытались списать 39 тысяч долларов.

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Увидев это, молодой человек обратился в службу поддержки. В итоге выяснилось, что водитель перепутал пригород Манчестера с городом в Австралии, поэтому система и выставила пассажиру такой большой счет.

Компания принесла Каплану извинения и пересчитала стоимость поездки.

Ранее пара передумала делиться деньгами и столкнулась с ненавистью.

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