Пассажиру такси пришел счет на $39 тысяч за 15 минут в пути

В Англии 22-летнему пассажиру такси Оливеру Каплану выставили счет в размере 39 тысяч долларов за 15-минутную поездку. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

При заказе такси агрегатор рассчитал Каплану, что поездка обойдется в 10 долларов. Однако на утро у него с банковского счета пытались списать 39 тысяч долларов.

Увидев это, молодой человек обратился в службу поддержки. В итоге выяснилось, что водитель перепутал пригород Манчестера с городом в Австралии, поэтому система и выставила пассажиру такой большой счет.

Компания принесла Каплану извинения и пересчитала стоимость поездки.