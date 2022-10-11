Мошенник, выдавший себя за космонавта, выманил у женщины $27 тысяч

Жительница Японии стала жертвой мошенника, выдававшего себя за космонавта, пишет Independent. Мужчина обещал на ней жениться и просил денег, чтобы оплатить досрочное возвращение с МКС на Землю.

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Как пишут местные СМИ, мошенник познакомился с 65-летней женщиной в соцсетях. В процессе общения он рассказывал, что работает на Международной космической станции, подкрепляя свои слова фотографиями, взятыми из интернета. Это убедило доверчивую японку, что она действительно общается с космонавтом.

Спустя некоторое время злоумышленник сообщил женщине в переписке, что планирует на ней жениться, как только вернется с орбиты. Но этот процесс, по его словам, можно ускорить, если она переведет ему $27 тыс., что пожилая японка и сделала.