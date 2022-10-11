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3 часа назад

Мужчина полтора часа балансировал гитарой на подбородке и побил рекорд

Lenta.ru

Житель американского штата Айдахо побил рекорд Гиннеса, дольше всех в мире балансировав гитарой на собственном подбородке, и заявил, что это был «болезненный урок длительностью более полутора часов». Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Мужчина полтора часа балансировал гитарой на подбородке и побил рекорд
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Дэвид Раш, который побил более 250 рекордов Гиннеса, ранее побил этот же рекорд. Он поставил цель стать рекордсменом вновь, продержав гитару на подбородке в течение 1 часа, 12 минут и 40 секунд.

Мужчина был встревожен, когда узнал, что рекорд уже был побит испанцем Кристианом Роберто Лопесом Родригезом. Конкурент сумел сохранять баланс музыкального инструмента в течение 1 часа, 13 минут и 25 секунд, что превышало его попытку на 45 секунд.

Американец сумел побить рекорд испанца и продержать гитару 1 час и 35 минут. Серийный рекордсмен прекратил попытку из-за того, что испытывал слишком сильную боль. «Это был урок боли», — подчеркнул он.

Безумный мир,
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