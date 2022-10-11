Мужчина полтора часа балансировал гитарой на подбородке и побил рекорд

Житель американского штата Айдахо побил рекорд Гиннеса, дольше всех в мире балансировав гитарой на собственном подбородке, и заявил, что это был «болезненный урок длительностью более полутора часов». Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Дэвид Раш, который побил более 250 рекордов Гиннеса, ранее побил этот же рекорд. Он поставил цель стать рекордсменом вновь, продержав гитару на подбородке в течение 1 часа, 12 минут и 40 секунд.

Мужчина был встревожен, когда узнал, что рекорд уже был побит испанцем Кристианом Роберто Лопесом Родригезом. Конкурент сумел сохранять баланс музыкального инструмента в течение 1 часа, 13 минут и 25 секунд, что превышало его попытку на 45 секунд.