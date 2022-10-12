Эд Ширан подарил Сэму Смиту мраморный пенис

«Я думал, что это шутка, но это мраморный пенис высотой шесть футов два дюйма. Я хочу превратить его в фонтан, что, я думаю, будет сложно сделать», — поделился музыкант. Смит объяснил, что для него такой презент от друга стал неожиданностью.