Эд Ширан подарил Сэму Смиту мраморный пенис

Певец Сэм Смит на шоу Келли Кларксон рассказал, что получил необычный подарок от Эда Ширана.
«Я думал, что это шутка, но это мраморный пенис высотой шесть футов два дюйма. Я хочу превратить его в фонтан, что, я думаю, будет сложно сделать», — поделился музыкант. Смит объяснил, что для него такой презент от друга стал неожиданностью.
По словам обладателя «Грэмми», он не единственный, кто получил такой подарок от Ширана. Певец поделился, что первым подобный подарок получил Элтон Джон. Он пытался выставить мраморный пенис в своем саду, однако муж артиста Дэвид Ферниш был против этого.
В конце сентября сообщалось, что Эд Ширан предстанет перед судом по делу об авторских правах. Певца обвиняют в плагиате элементов из хита американского артиста Марвина Гэя «Let's Get It On», выпущенного в 1973 году.