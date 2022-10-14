Большой медведь решил устроить берлогу под домом женщины

Специалисты Департамента парков и дикой природы американского штата Колорадо прибыли на поступивший от жительницы муниципалитета Дуранго вызов с просьбой выселить большого барибала, который решил устроить берлогу под ее домом. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Сотрудник департамента Джон Ливингстон опубликовал в соцсетях фотографии и видео, на которых видно, как зверя извлекают из-под дома женщины, расположенного рядом с начальной школой.

«Нам потребовался дротик с транквилизатором и усилия пяти человек, чтобы вытащить медведя из-под дома и погрузить его в грузовик. Затем мы перевезли его в другое место», — рассказал Ливингстон. По его словам, медведю по меньшей мере 10 лет, он весит около 180 килограммов. Животному вживили микрочип, а затем увезли за 100 километров и выпустили в дикую природу.

Медведи в Колорадо особенно активны ранней осенью, когда им нужно съедать по 20 тысяч калорий в день, чтобы подготовиться к зимней спячке.

Барибал, или черный медведь, — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей. В Северной Америке нападения черных медведей заканчиваются гибелью человека не чаще раза в год. В Саскачеване таких случаев не было с 1983 года.