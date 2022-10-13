Обезьяна оседлала оленя

Обезьяна из Индийского технологического института в городе Ченнай, штат Тамилнад, оседлала оленя и прокатилась на его спине по территории кампуса. Животные попали на видео, на которое обратило внимание издание Indian Express.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Запись опубликовал пользователь Twitter @lonelyredcurl, а затем перепостил офицер Индийской лесной службы Парвин Касуан. На короткой записи видно, как обезьяна сидит на спине у пятнистого оленя. Олень щиплет траву, в то время как пассажирка наслаждается своей поездкой. Животные выглядят так, будто им комфортно друг с другом.

«Эти обезьяны — из Индийского технологического института. Очевидно, они умные», — написал Касуан.

Позже в комментариях индиец пояснил, что оба животных получают выгоду от сотрудничества. Обезьяны имеют возможность кататься, взамен они предупреждают оленей о хищниках в джунглях.

С момента публикации видео набрало более 10,7 тысячи просмотров.

«Похоже, им хорошо в компании друг друга. Как будто они лучшие друзья», — написал один из пользователей. «Они друзья по природе», — отметил другой автор комментария.

Индийский технологический институт в Ченнае был частью прилегающего национального парка Гвинди. На территории кампуса — охраняемый лес, где обитает множество видов животных, в том числе пятнистый олень, индийский макак, обезьяны, гарны и другие. В общей сложности в лесу насчитывается около 300 видов деревьев и растений и около 100 видов птиц.