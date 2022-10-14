Кринж недели: неожиданное применение крема от геморроя

Вечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как мировая энтропия порождает кринж. Остановимся и вглядимся в него попристальнее, пока он не вгляделся в нас.

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А на море белый песок

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Мы писали про остракизм, которому подвергли подписчики Эвелину Бледанс за перформанс с медузой. Но если фигуранты «Кринжа недели» обычно кринж условный (с примесью умиления, удивления или прысканья в кулак), то тут редакция натурально испытала испанский стыд.

Допустим, медуза, как заверяет Эвелина, мертвая. Но нам от этого не легче. Кажется, радикальнее с медузами обращался только Губка Боб Квадратные Штаны, доивший из несчастных желе для крабсбургеров.

Новая панацея

Свой тикток –– потемки, а чужой –– сплошная мгла. Блогерка Фаби Синсерос рекомендует начать мазать область вокруг глаз кремом от геморроя, поскольку там содержатся ботулотоксины. Но, как мы знаем, все новое –– это хорошо забытое старое: cредство от деликатной болезни давным-давно лежит в косметичке Сандры Буллок. «Я не знала, что нанесение мази от геморроя на лицо допустимо в бьюти-бизнесе. Но этот крем помогает избавиться от морщин вокруг глаз», –– заявляет звезда.

А мы напоминаем: зачастую тренды из Тиктока вызывают у врачей фейспалм. Так же и тут: на воздухе ботулотоксин быстро окисляется и не дает особого эффекта, поэтому тревога ложная. Надеемся, тиктокеры не перейдут на умывание водой из бачка вместо мицеллярки, хотя все на это указывает.

Во тьме ночной, при свете дня

Этому городу нужен был новый герой –– и он пришел. Правда, местной трикотажной фабрике пришлось работать в три смены для пошива костюма столь богатырских размеров. Встречайте: перед вами Бэтган!

Никто никогда не вернется в 2007 год

Переметнемся к локальным новостям: Москвич Mag сообщает, что в Москве закрылся клуб «Трамп», изначально задуманный как этакий островок нулевых в центре столицы. Говорят, что заведение задумывалось как оммаж легендарному «Дягилеву», и к этому отсылали декорации, многочисленные полуголые павы, секс-кабинки (что?) и Павел Деревянко на открытии.

Но кокаиновый шик не получился: клуб просуществовал жалкие полгода и сгинул. Кажется, идея вечной дискотеки перестала отзываться в сердцах москвичей.

Тили-тили-тесто