Кофейня берет с клиентов дополнительную плату за грубость

Кофейня в Англии берет с клиентов дополнительную плату за грубость, пишет NDTV. Как объяснили представители заведения, они надеются, что посетители станут более сдержанными и вежливыми.
В кофейне Chai Stop в Престоне ввели новое правило — с клиентов взымается двойная сумма счета, если они ведут себя невежливо, в том числе по отношению к персоналу. Цель этого нововведения — побудить посетителей заведения быть добрее к окружающим.
По словам Усмана Хуссейна, владельца кофейни, агрессивные гости заходят крайне редко, однако мужчина уверен, что новые правила послужат лишним напоминанием о том, как важно быть вежливыми.
«Это хорошее напоминание, что нужно вести себя прилично. К сожалению, некоторым людям приходится напоминать об этом», — прокомментировал мужчина.
Кроме того, Усман признался, что подсмотрел эту идею у владельцев кафе из США, и это уже принесло свои плоды.
«Люди стали более открытыми, начали чаще улыбаться вместе с нами», — добавил Хуссейн.