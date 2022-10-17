Кофейня берет с клиентов дополнительную плату за грубость

Кофейня в Англии берет с клиентов дополнительную плату за грубость, пишет NDTV. Как объяснили представители заведения, они надеются, что посетители станут более сдержанными и вежливыми.

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В кофейне Chai Stop в Престоне ввели новое правило — с клиентов взымается двойная сумма счета, если они ведут себя невежливо, в том числе по отношению к персоналу. Цель этого нововведения — побудить посетителей заведения быть добрее к окружающим.

По словам Усмана Хуссейна, владельца кофейни, агрессивные гости заходят крайне редко, однако мужчина уверен, что новые правила послужат лишним напоминанием о том, как важно быть вежливыми.

«Это хорошее напоминание, что нужно вести себя прилично. К сожалению, некоторым людям приходится напоминать об этом», — прокомментировал мужчина.

Кроме того, Усман признался, что подсмотрел эту идею у владельцев кафе из США, и это уже принесло свои плоды.