Австралийка нашла на побережье пенис кита

Женщина из Австралии нашла на побережье пенис кита, пишет Daily Mail.
Как рассказала австралийка, она прогуливалась по берегу, когда заметила рядом с водой большой непонятный объект. Подойдя к нему, женщина достала телефон и сделала несколько кадров находки, опубликовав их в соцсетях.
"Что это такое? Размером с мою ногу. Фу, отвратительно", - прокомментировала она.
Люди в комментариях предположили, что австралийка нашла пенис кита, позже эту версию озвучили и специалисты. По их словам, в том районе сейчас наблюдается всплеск активности у китов. Исследователь дикой природы Ванесса Пиротта считает, что пенис, скорее всего, был откушен другим животным, когда кит пытался на кого-то напасть.
"Но на данном этапе это просто догадка", - добавила эксперт.