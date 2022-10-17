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1 час назад

Австралийка нашла на побережье пенис кита

Газета.Ru

Женщина из Австралии нашла на побережье пенис кита, пишет Daily Mail.

Австралийка нашла на побережье пенис кита
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как рассказала австралийка, она прогуливалась по берегу, когда заметила рядом с водой большой непонятный объект. Подойдя к нему, женщина достала телефон и сделала несколько кадров находки, опубликовав их в соцсетях.

"Что это такое? Размером с мою ногу. Фу, отвратительно", - прокомментировала она.

Люди в комментариях предположили, что австралийка нашла пенис кита, позже эту версию озвучили и специалисты. По их словам, в том районе сейчас наблюдается всплеск активности у китов. Исследователь дикой природы Ванесса Пиротта считает, что пенис, скорее всего, был откушен другим животным, когда кит пытался на кого-то напасть.

"Но на данном этапе это просто догадка", - добавила эксперт.

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