Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+13° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
1 час назад

Огромный питон съел козленка и устроился в школьном автобусе

Lenta.ruиещё 1

Огромный питон в индийском городе Рай-Барели, штат Уттар-Прадеш, проглотил козленка и залез в школьный автобус, где устроился отдыхать. На видео с рептилией обратило внимание издание NDTV.

Огромный питон съел козленка и устроился в школьном автобусе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Автобус, принадлежащий Международной школе Райана в индийском городе Рай-Барели, был припаркован около близлежащей деревни. Местные жители рассказали, что видели, как крупный питон съел козленка, после чего проник в автобус.

Получив информацию о произошедшем, команда спасателей из департамента лесных ресурсов прибыла на место происшествия. Школа была закрыта, так как это бы выходной день, и из-за появления змеи никто не пострадал.

На записи видно, как питон лежит под креслом, а спасатели пытаются извлечь рептилию с помощью палки. Питон хватается за мешок, куда змееловы намерены его поместить. На другой записи видно, что голова питона застряла в двигателе, а вдоль его тела обвязана веревка, при помощи которой спасатели стараются его извлечь.

Операция по спасению змеи длилась час.

Жители сообщили о произошедшем руководству школы. После этого автобус припарковали перед зданием учебного заведения. Видео произошедшего набирает популярность в соцсетях.

Безумный мир,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители