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2 часа назад

Девушку едва не стошнило от содержимого посылки с заказом из интернета

Lenta.ruиещё 1

Покупательница заказала одежду на сайте интернет-магазина Shein и удивилась содержимому посылки. Ролик на эту тему она опубликовала на своей странице в TikTok.

Девушку едва не стошнило от содержимого посылки с заказом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Пользовательница сети Хизер разместила видео, в котором рассказала, что приобрела на сайте популярного бренда кожаный топ, выполненный в виде корсета черного цвета. При этом она не раскрыла стоимость своей покупки. На размещенных кадрах девушка продемонстрировала, что внутри вещь покрылась белыми пятнами, похожими на плесень.

«Shein, что это вообще такое? Меня едва не стошнило», — возмутилась автор публикации и поинтересовалась у подписчиков, что, по их мнению, могло произойти с нарядом во время доставки. «Мне кажется, что между частями топа лежала бумажка, которая расплавилась при транспортировке», «Похоже на плесень», «Я в шоке», «Может быть, расплавилась сама ткань?» — высказывались зрители.

Ранее сообщалось, что блогерша Ханна Фоули купила обувь китайского бренда Shein и сломала оба каблука на первой же вечеринке. Юзерша сравнила себя с эльфом из-за торчащих вверх носов изделия на ногах.

Безумный мир,
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