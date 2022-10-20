Девушку едва не стошнило от содержимого посылки с заказом

«Shein, что это вообще такое? Меня едва не стошнило», — возмутилась автор публикации и поинтересовалась у подписчиков, что, по их мнению, могло произойти с нарядом во время доставки. «Мне кажется, что между частями топа лежала бумажка, которая расплавилась при транспортировке», «Похоже на плесень», «Я в шоке», «Может быть, расплавилась сама ткань?» — высказывались зрители.