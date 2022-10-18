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2 часа назад

Женщина прожила на улице несколько лет ради кота

Lenta.ru

Женщина из города Честер, Великобритания, несколько лет прожила на улице ради того, чтобы быть рядом со своим котом. Об этом сообщает The Mirror.

Женщина прожила на улице несколько лет ради кота
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Британку обнаружил 43-летний лесоруб Гарет Олсен, когда расчищал заброшенную владельцем участка территорию. Женщина спала среди кустов в самодельном жилище, собранном из брезента, нескольких зонтов, спального мешка, одеял и подушек, а все ее вещи были разложены по сумкам и коробкам. «Я спросил, как долго она здесь живет, и она ответила, что уже два или три года», — говорит мужчина.

Британка рассказала, что у нее есть кот, которого она не смогла держать в доме из-за запрета арендодателей. По этой причине она приняла решение жить с питомцем, которого назвала «родственной душой», на улице.

Олсен дал женщине немного денег на еду, а на следующий день обратился к благотворительной организации Share, которая вскоре предоставила бездомной новое жилье. «Я рад, что в конце концов все закончилось хорошо и теперь она получает поддержку», — утверждает мужчина.

Безумный мир,
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