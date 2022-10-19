Соцсети удивил батат из Китая размером с человеческую голову

Пользователей соцсетей удивил батат, выросший в Китае размером с человеческую голову, пишет Asia One. По словам местных жителей, они тоже раньше не видели настолько крупного урожая.

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Как рассказала женщина по фамилии Хуан из провинции Шаньдун, вес одного корнеплода составлял около десяти килограммов. Она признается, что даже для местных жителей такие размеры оказались удивительными.

«Я никогда не видела настолько большой батат. Я была поражена», — призналась китаянка.

Гао Лиминь, исследователь Шаньдунской академии сельскохозяйственных наук, рассказал, что провинция всегда отличалась от других регионов Китая богатым и крупным урожаем — из-за приятного для сельского хозяйства климата.

Ученый также добавил, что неясно, является ли гигантский батат генно-модифицированным продуктом и использовались в удобрении химические добавки.

Позже Хуан опубликовала фото батата в соцсетях. Комментаторы пошутили, что одним таким клубнем можно накормить всю семью.