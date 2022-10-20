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2 часа назад

Кот Ларри с Даунинг-стрит рассказал, что Карл III попросил его стать премьером

Газета.Ru

Кот Ларри с Даунинг-стрит заявил в Twitter, что король Великобритании Карл III попросил его стать премьер-министром страны.

Кот Ларри с Даунинг-стрит рассказал, что Карл III попросил его стать премьером
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Король попросил меня стать премьер-министром, потому что этот абсурд продолжается уже достаточно долго», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила об отставке в ходе выступления перед своей резиденцией на Даунинг-стрит.

При этом, по ее словам, она останется в должности до тех пор, пока не будет избран новый лидер Консервативной партии. Выборы состоятся на следующей неделе, добавила Трасс.

Лиз Трасс пробыла на посту премьер-министра 45 дней, став таким образом самым коротким премьером в истории Великобритании. До этого антирекорд принадлежал Джорджу Каннингу, который скончался в 1827 году на 119-м дне правления.

Безумный мир,Лиз Трасс,Консервативная партия,
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