Мать разглядела в рисунке сына сбывшееся предсказание и испугалась

Пользовательница Twitter Ребекка Вульф рассказала, что разглядела сбывшееся предсказание в рисунке своего сына. На ее историю обратило внимание издание The Mirror.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Женщина сообщила, что ее ребенок нарисовал картинку, на которой синим фломастером была изображена семья из четырех человек: мать и отец, сам мальчик и его младшая сестра. Над ними красным фломастером были нарисованы два перевернутых маленьких ребенка.

Вульф считает, что детский рисунок предсказал ее беременность: через год после того, как ее сын нарисовал это, она родила двойню. Она признается, что сильно испугалась, осознав тайный смысл рисунка.

Женщина опубликовала копию картинки в ответ на пост, автор которого просил родителей поделиться самыми пугающими историями о своих детях. «Когда я смотрю на это изображение, мне кажется, что ваш сын нарисовал, как души двойни прибывают в этот мир», — заявил один из авторов комментариев.

«Когда моей дочери было четыре или пять лет, она спокойно утверждала, что когда-то была замужем за мужчиной по имени Брэд Хаффингтон. На вопрос, что с ним случилось, она с легкой грустью заявила, что он пропал в море», — написала в комментариях другая пользовательница.