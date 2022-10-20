Няню осудили за приготовление бекона в костюме Свинки Пеппы

"Всегда будут те, кому что-то не нравится. Один веган сделал видео обо мне и сказал, что это не смешно - насмехаться над свиньями, которых убивают ради еды. Мое видео было не про жестокость к свиньям, сковорода даже не была разогрета, просто было комично, что женщина моего возраста надела детский костюм Свинки Пеппы", - сказала няня.