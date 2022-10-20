Няню осудили за приготовление бекона в костюме Свинки Пеппы

Няня из британского города Плимут, публикующая комические ролики в TikTok, вызвала возмущение подписчиков-веганов, выложив в соцсеть ролик, на котором она готовит бекон в костюме Свинки Пеппы. Об этом сообщает Daily Mail.
В ролике 64-летняя Джейн Маккиннан, одетая в розовый костюм героини детского мультфильма, стоит у сковороды и говорит: "Привет, я Свинка Пеппа". Затем она выкладывает в нее три ломтика бекона со словами: "Это мой младший брат Джордж, это Мамочка Свинья, а это Папочка Свин".
Подписчиков-веганов ролик, набравший более 5 млн просмотров, возмутил - по их мнению, в нем выражается жестокое отношение к свиньям, и смотреть его неприятно. Однако Джейн Маккиннан также получила немало одобрительных комментариев и призналась Daily Mail, что не хотела показать жестокость к животным.
"Всегда будут те, кому что-то не нравится. Один веган сделал видео обо мне и сказал, что это не смешно - насмехаться над свиньями, которых убивают ради еды. Мое видео было не про жестокость к свиньям, сковорода даже не была разогрета, просто было комично, что женщина моего возраста надела детский костюм Свинки Пеппы", - сказала няня.