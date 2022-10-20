Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+16° в 
USD 61.50EUR 60.44
Войти в почту
38 минут назад

Британскую няню осудили за приготовление бекона в костюме Свинки Пеппы

Газета.Ru

Няня из британского города Плимут, публикующая комические ролики в TikTok, вызвала возмущение подписчиков-веганов, выложив в соцсеть ролик, на котором она готовит бекон в костюме Свинки Пеппы. Об этом сообщает Daily Mail.

Няню осудили за приготовление бекона в костюме Свинки Пеппы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В ролике 64-летняя Джейн Маккиннан, одетая в розовый костюм героини детского мультфильма, стоит у сковороды и говорит: "Привет, я Свинка Пеппа". Затем она выкладывает в нее три ломтика бекона со словами: "Это мой младший брат Джордж, это Мамочка Свинья, а это Папочка Свин".

Подписчиков-веганов ролик, набравший более 5 млн просмотров, возмутил - по их мнению, в нем выражается жестокое отношение к свиньям, и смотреть его неприятно. Однако Джейн Маккиннан также получила немало одобрительных комментариев и призналась Daily Mail, что не хотела показать жестокость к животным.

"Всегда будут те, кому что-то не нравится. Один веган сделал видео обо мне и сказал, что это не смешно - насмехаться над свиньями, которых убивают ради еды. Мое видео было не про жестокость к свиньям, сковорода даже не была разогрета, просто было комично, что женщина моего возраста надела детский костюм Свинки Пеппы", - сказала няня.

Безумный мир,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители