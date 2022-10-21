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59 минут назад

Фотография морды муравья крупным планом напугала людей

Газета.Ru

Фотограф из Литвы сфотографировал крупным планом морду муравья, и этот кадр напугал людей, пишет Daily Mail. Н

Фотография морды муравья крупным планом напугала людей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

асекомое выглядит настолько зловеще, решили люди, что ему самое место в хорроре. Автором снимка стал Эугениюс Каваляускас. Фото было сделано в пятикратном увеличении под микроскопом. Кадр было представлен на конкурсе Nikon Small World Photomicrography Competition и был отмечен критиками и членами жюри.

Мужчина рассказал, что нашел муравья недалеко от своего дома. "Я очарован шедеврами Творца и возможностью увидеть замыслы Бога", - прокомментировал он свою работу. Хотя многим кажется, что муравей выглядит довольно устрашающе, Каваляускас настаивает на том, что "в природе нет ужасов".

"Когда я впервые начал заниматься микрофотографией, я тоже думал, что все жуки немного похожи на монстров", - рассказал Эугениюс.

Ранее во Франции впервые обнаружили суперколонию ядовитых огненных муравьев.

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