Фотография морды муравья крупным планом напугала людей

асекомое выглядит настолько зловеще, решили люди, что ему самое место в хорроре. Автором снимка стал Эугениюс Каваляускас. Фото было сделано в пятикратном увеличении под микроскопом. Кадр было представлен на конкурсе Nikon Small World Photomicrography Competition и был отмечен критиками и членами жюри.

Мужчина рассказал, что нашел муравья недалеко от своего дома. "Я очарован шедеврами Творца и возможностью увидеть замыслы Бога", - прокомментировал он свою работу. Хотя многим кажется, что муравей выглядит довольно устрашающе, Каваляускас настаивает на том, что "в природе нет ужасов".