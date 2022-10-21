Фото муравья крупным планом напугало людей

Фотограф из Литвы Эугениюс Каваляускас сделал фото морды муравья крупным планом. Насекомое выглядит настолько зловеще, что многие люди испугались. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Eugenijus Kavaliauskas/TheAtlantic/Twitter Eugenijus Kavaliauskas/TheAtlantic/Twitter

Известно, что снимок был представлен на конкурсе Nikon Small World Photomicrography Competition и был отмечен критиками и членами жюри.

Мужчина рассказал, что нашел этого муравья совсем неподалеку от своего дома и сделал фотографию в пятикратном увеличении под микроскопом.

"Когда я впервые начал заниматься микрофотографией, я тоже думал, что все жуки немного похожи на монстров",