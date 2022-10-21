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4 часа назад

Фото муравья крупным планом напугало людей

Мария Иглина

Фотограф из Литвы Эугениюс Каваляускас сделал фото морды муравья крупным планом. Насекомое выглядит настолько зловеще, что многие люди испугались. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото муравья крупным планом напугало людей
Фото: Eugenijus Kavaliauskas/TheAtlantic/TwitterEugenijus Kavaliauskas/TheAtlantic/Twitter

Известно, что снимок был представлен на конкурсе Nikon Small World Photomicrography Competition и был отмечен критиками и членами жюри.

Мужчина зашел в туалет и наткнулся на смертоносную змею

Мужчина рассказал, что нашел этого муравья совсем неподалеку от своего дома и сделал фотографию в пятикратном увеличении под микроскопом.

"Когда я впервые начал заниматься микрофотографией, я тоже думал, что все жуки немного похожи на монстров",

— признался Каваляускас.

Ранее отец и сын поймали 272-килограммового морского дьявола.

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