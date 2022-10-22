Работники кафе закидали грабителя картошкой

Хорошую русскую традицию встречать гостей хлебом с солью в Нидерландах немного переделали и встретили посетителя солёным картофелем. И сеткой для фритюра по хребтине. И не гостя, если быть точными, а грабителя. Вечером мужчина в халате решил заглянуть в закусочную De Gildehof в городе Апелдорн, и его бы обслужили как обычно, но он достал нож — и вряд ли для нарезки бургера.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Подозрительный мужчина в халате и с маской демона на лице с порога начал угрожать кассиру ножом и пытаться залезть на стойку. Продавец пытался его сдержать, а потом вспомнил о гостеприимстве и швырнул в него картошку фри. Грабитель явно не ожидал такого душевной встречи, во время потасовки он грохнулся на пол.

В это время менеджер выбежал из кафе и начал набирать полицию, придерживая дверь для бросившихся на улицу посетительниц. А за прилавком уже происходила сцена, вырезанная из фильмов Тарантино, — продавец кафе от души дубасил грабителя сеткой для фритюра.

Подоспевшая через несколько минут полиция только плечами пожала и забрала преступника. Причём тащить его пришлось на себе — мужчина сам идти не мог. После жаркой встречи с сотрудником кафе ему также пришлось оказывать медицинскую помощь. За клиентоориентированность заведению — пятёрочку с плюсом, хотя вряд ли мужчина оценил и её, и свежесть картошечки.