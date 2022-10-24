Какие плохие приметы может объяснить наука

В XXI веке, когда наука способна объяснить практически любое явление, кажется странным стучать по столу или плевать через плечо, чтобы уберечь себя от беды. Однако многие приметы как раз имеют под собой вполне научное обоснование. «Рамблер» собрал пять суеверий, которые по сути не имеют отношения к мистике.

Фото: Кадр из сериала "Сабина маленькая ведьма" Кадр из сериала "Сабина маленькая ведьма"

Пройти под лестницей — к беде

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Эта примета восходит к поверьям древних египтян. Они считали, что если человек проходит под лестницей, он разрывает треугольник, который образуется у стены. Этот символ египтяне считали священным, поэтому он лежит и в основе пирамид. Также под лестницами боялись проходить и христиане. Согласно Библии, лестница упиралась в распятие, поэтому люди стали ассоциировать конструкции, образующие треугольник, с предательством. Но есть и более прозаичное объяснение — в средние века проходить под лестницами было попросту опасно. Мало ли что может на голову упасть.

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Проклятие пятницы 13-го

Суеверие о пятнице 13-го также уходит корнями в библейские времена. Речь идет о последнем ужине Иисуса вечером четверга, в котором принимали участие 13 человек. Считается, что 13-м гостем был Иуда. На следующий день произойдет распятие, а Иуда вскоре повесится. С тех пор люди стали бояться, что в какую-то из пятниц 13-го подобное несчастье может повториться. Кстати, в древности существовала даже профессия 14-го гостя, который за деньги помогал людям избежать «проклятого» числа.

Тревога в полнолуние

Многие жалуются, что испытывают тревогу перед полнолунием. Возможно, это самовнушение — люди с давних пор считают луну покровительницей нечисти. Однако у приметы есть вполне прагматичное объяснение. В средние века, когда не было электричества, люди могли гулять по ночам только в полнолуние — иначе в темноте они просто не смогли бы добраться домой. В это время на многолюдные улицы выходили маргиналы, которые грабили и убивали тех, кто решил прогуляться при лунном свете.

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Просыпать соль — к ссоре

Эта примета появилась во времена, когда соль была дефицитом. В Российской Империи при Екатерине II соль продавали в специальных лавках и строго в определенном количестве. Просыпав соль в то время, можно было буквально поссориться с родственниками, ведь человек лишал семью возможности законсервировать продукты на зиму. Также считалось, что соль способна уберечь организм от заболеваний, поэтому то, что сейчас называют «белой смертью» раньше считалось чуть ли не лекарством.

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