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2 часа назад

Девочка случайно поиграла с одной из самых ядовитых змей в мире и выжила

Lenta.ru

Девочка из австралийского города Мельбурн случайно поиграла с одной из самых ядовитых змей в мире, приняв ее за ужа, и выжила. На видео с ребенком обратило внимание издание New York Post.

Девочка случайно поиграла с одной из самых ядовитых змей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Юная австралийка нашла сетчатую коричневую змею, когда гуляла в пригороде Мельбурна Ньюпорте. Девочка взяла змею в руки, предположив, что это северный американский уж. На записи видно, как она держит змею, будто это ее питомец. «Это уж!» — кричит ребенок. Бабушка девочки, захотела узнать, какой вид рептилии нашла ее внучка, и отправила видео змеелову Стюарту Гэтту.

Гэтт, известный как Стюи, опубликовал видео на своей странице в соцсети. «Девочке на видео очень повезло, что змея не укусила ее», — написал он. По его словам, в противном случае игра девочка со змеей могла закончиться смертью ребенка.

«Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, напоминайте детям и внукам, что не нужно трогать представителей дикой природы, если вы не обучены это делать. Нужно учить детей отличать, что правильно, а что — нет. Хватать в руки диких животных опасно, это должны делать только профессионалы», — подчеркнул он.

Сетчатые коричневые змеи — одни из самых ядовитых змей в мире. Их яд вызывает у людей головокружение, диарею, упадок сил или конвульсии, возможны отказ почек, паралич и остановка сердца. 60 процентов смертей от укусов змей в Австралии приходятся на этот вид. Сетчатые коричневые змеи ведут себя нервно и содержат достаточно яда, чтобы убить 58 человек.

Безумный мир,
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