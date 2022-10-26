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1 час назад

Снятие порчи обошлось ямальцу в два миллиона рублей

РИА "ФедералПресс"

За снятие порчи житель Тарко-Сале отдал гадалке два миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте ямальского окружного управления МВД.

Снятие порчи обошлось мужчине в 2 млн рублей
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«В сентябре этого года в интернете житель Тарко-Сале нашел объявление об оказании экстрасенсорных услуг, проведению различных ритуалов по снятию порчи. Мужчина решил воспользоваться услугой гадалки», – говорится в сообщении ведомства.

В течение месяца мошенница под разными предлогами выманила у потерпевшего 2 млн 26 тысяч рублей, она пообещала вернуть их после проведения всех ритуалов. После того, как житель Тарко-Сале попросил гадалку переслать деньги обратно, она перестала отвечать на сообщения и звонки.

Возбуждено уголовное дело, следователи устанавливает личность злоумышленницы.

«ФедералПресс» рассказывал ранее о том, какие фразы выдают телефонных мошенников. Они постоянно используют новостные поводы для выманивания у доверчивых граждан их сбережений.

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