Снятие порчи обошлось мужчине в 2 млн рублей

За снятие порчи житель Тарко-Сале отдал гадалке два миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте ямальского окружного управления МВД.

«В сентябре этого года в интернете житель Тарко-Сале нашел объявление об оказании экстрасенсорных услуг, проведению различных ритуалов по снятию порчи. Мужчина решил воспользоваться услугой гадалки», – говорится в сообщении ведомства.

В течение месяца мошенница под разными предлогами выманила у потерпевшего 2 млн 26 тысяч рублей, она пообещала вернуть их после проведения всех ритуалов. После того, как житель Тарко-Сале попросил гадалку переслать деньги обратно, она перестала отвечать на сообщения и звонки.