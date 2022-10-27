Незнакомцы заселились в купленный парой дом и отказались съезжать

Незнакомцы в американском населенном пункте Клинтон, штат Мэриленд, заехали в купленный парой дом, установили таблички «Посторонним не входить» и отказались выселяться. Об этом сообщает Insider.

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Пара, которая пожелала сохранить анонимность, подписала контракт с банком на покупку пустующего дома. На следующий день они обнаружили, что в дом заселились двое незнакомых мужчин, которые установили перед входом таблички: «Посторонним вход воспрещен» и «Осторожно, злая собака».

Купившие дом супруги позвонили риелтору Мелее Кинг, чтобы выяснить, кто эти люди и как они сумели въехать в дом, за который уже отдан залог. Когда пара сообщила загадочным жильцам, что выкупила этот дом, неизвестные отказались съезжать и показали им договор аренды. Кинг усомнилась в подлинности документа, а новые владельцы дома вызвали полицию, чтобы прояснить ситуацию.

«Полицейские прибыли на место происшествия и изучили договор аренды. Они пришли к выводу, что договор составлен некорректно», — сказала риелтор. Однако в полиции сообщили, что происшествие подпадает под квалификацию гражданских дел, и шериф не будет заниматься решением этой проблемы.

К заселившимся в дом мужчинам приехали журналисты, но и им не удалось ничего выяснить. Мужчины заявили, что дом принадлежит «дядюшке Куинну», но не смогли сообщить фамилию этого человека и уклонились от ответа на другие вопросы.

Кинг заявила, что пара, купившая дом, обратилась в банк с вопросом, как посторонние люди получили доступ к дому. «Сейчас мои клиенты расстроены ситуацией. Мы хотим разобраться, что делать дальше», — заявила риелтор.