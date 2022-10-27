Изображавшего в течение года труп американца пригласили на съемки в сериале

Американец Джош Нэлли за последние 12 месяцев снял на телефон и выложил в социальную сеть TikTok 350 видеороликов, в которых исполнил роль мертвеца, пишет USA Today.

Фото: Мир24 Мир24

В коротких видео 42-летний житель штата Кентукки изображает умершего человека, который лежит на полу в доме, в лесу, у дороги, в саду и даже в речке. Спустя некоторое время американцу позвонили и предложили принять участие в сериале «CSI: Вегас», сыграв роль трупа.

Нэлли признался, что был рад звонку и подготовился к съемкам со всей серьезностью. На протяжении нескольких часов специалисты накладывали ему натуральный грим, чтобы иметь полное сходство с мертвецом, затем его пригласили на съемочную площадку.

Позднее американец признался, что очень хотел, чтобы его пригласили в кино, для этого он и снимал свои бесконечные мрачные видео. По словам мужчины, его вдохновила пользовательница TikTok, выкладывающая в соцсеть контент об остром соусе.