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1 час назад

Изображавшего в течение года труп американца пригласили на съемки в сериале

Мир24

Американец Джош Нэлли за последние 12 месяцев снял на телефон и выложил в социальную сеть TikTok 350 видеороликов, в которых исполнил роль мертвеца, пишет USA Today.

Изображавшего в течение года труп американца пригласили на съемки в сериале
Фото: Мир24Мир24

В коротких видео 42-летний житель штата Кентукки изображает умершего человека, который лежит на полу в доме, в лесу, у дороги, в саду и даже в речке. Спустя некоторое время американцу позвонили и предложили принять участие в сериале «CSI: Вегас», сыграв роль трупа.

Нэлли признался, что был рад звонку и подготовился к съемкам со всей серьезностью. На протяжении нескольких часов специалисты накладывали ему натуральный грим, чтобы иметь полное сходство с мертвецом, затем его пригласили на съемочную площадку.

Позднее американец признался, что очень хотел, чтобы его пригласили в кино, для этого он и снимал свои бесконечные мрачные видео. По словам мужчины, его вдохновила пользовательница TikTok, выкладывающая в соцсеть контент об остром соусе.

Ранее «МИР 24» писал об американке, которая выиграла в лотерею целое состояние благодаря совету, который дал ей призрак.

Безумный мир,
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