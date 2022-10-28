Туристка на рафтинге в Африке пережила нападение крокодила

В Замбии 18-летняя туристка из Великобритании сплавлялась по реке и выжила после нападения крокодила. Об этом пишет Mirror.
Девушка отправилась на рафтинг по реке Замбези к водопаду Виктория. Во время сплава ее за ногу укусил трехметровый крокодил и утащил под воду. Ее спасла подруга, которая успела схватить знакомую за спасательный жилет.
В итоге британке удалось отбиться от хищника — пострадавшую госпитализировали. На родине девушка перенесла семь операций по восстановлению конечности, а также прошла курс реабилитации.
Вскоре она вернулась в Африку и на собранные деньги начала строить школу в одном из поселений. Так, она отблагодарила местных жителей за спасение.