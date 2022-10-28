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1 час назад

Туристка из Великобритании сплавлялась по реке в Африке и пережила нападение крокодила

Газета.Ruиещё 1

В Замбии 18-летняя туристка из Великобритании сплавлялась по реке и выжила после нападения крокодила. Об этом пишет Mirror.

Туристка на рафтинге в Африке пережила нападение крокодила
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Девушка отправилась на рафтинг по реке Замбези к водопаду Виктория. Во время сплава ее за ногу укусил трехметровый крокодил и утащил под воду. Ее спасла подруга, которая успела схватить знакомую за спасательный жилет.

В итоге британке удалось отбиться от хищника — пострадавшую госпитализировали. На родине девушка перенесла семь операций по восстановлению конечности, а также прошла курс реабилитации.

Вскоре она вернулась в Африку и на собранные деньги начала строить школу в одном из поселений. Так, она отблагодарила местных жителей за спасение.

Безумный мир,
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