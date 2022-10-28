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2 часа назад

Британка перенесла инсульт после нападения чайки

Газета.Ru

84-летняя британка перенесла инсульт после того, как на нее напала чайка, пишет Mirror.

Британка перенесла инсульт после нападения чайки
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Птица хотела отобрать у женщины еду. Хелен Хорн шла по улице, неся в руках еду, когда на нее напала чайка. После этого пенсионерка почувствовала себя плохо, и ее срочно доставили в больницу, где врачи диагностировали у пожилой женщины инсульт.

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Благодаря своевременной помощи британка быстро встала на ноги и через неделю уже была дома.

"Я даже не осознавала, что что-то не так, пока меня не усадили в кресло. Но не помню, как очутилась в больнице", - прокомментировала Хелен.

Доктор Пол Скотт и его коллеги, лечившие Хелен, тоже рады, что пациентка поправилась и может теперь жить, как и прежде. По словам специалистов, пожилые люди тяжелее переносят инсульт, поэтому случай с Хорн практически уникальный.

Ранее попавшая в двигатель птица вынудила самолет развернуться.

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