Огромная хищная птица поселилась в библиотеке

Краснохвостый сарыч с размахом крыльев четыре метра поселился в библиотеке в американском тауншипе Томс-Ривер, штат Нью-Джерси, и уже пять дней отказывается улетать. Об этом сообщает NJ.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Сотрудники библиотеки округа Оушен заметили в помещении крупную хищную птицу. Краснохвостый сарыч высотой полметра сидел на подоконнике и не проявлял никакого желания улететь. Из соображений безопасности в тот день библиотеку закрыли раньше времени, но позже учреждение вновь открыли, так как огромная птица не проявляла никакой агрессии в отношении сотрудников и посетителей.

«Мы решили подождать, пока он сам покинет библиотеку. Но прошло уже несколько дней, а он сих пор расхаживает по помещению», — заявила представительница библиотеки Шерри Тальерцио.

Она подчеркнула, что птица здорова.

«Это крупный самец. Мы надеемся, что скоро он улетит», — отметила американка. Спустя два дня после появления птица взлетела на потолочные перегородки и ходила по ним.

Каким образом сарыч оказался в библиотеке, неизвестно. Появление птицы не попало на запись с камер наблюдения.

«Мы не знаем, как он попал туда. Поскольку птица очень крупная, единственное предположение — что сарыч зашел в помещение, когда автоматические двери были открыты», — отметила Тальерцио.

Помощник директора библиотеки связался с Департаментом рыбных и природных ресурсов штата, и в библиотеку приехал специалист. Он установил несколько ловушек, чтобы изловить сарыча и вернуть его в дикую природу.

«Мы просто хотели убедиться, что он сможет выбраться из здания, не причинив себе вреда. Мы делаем все возможное, чтобы это произошло», — отметила представитель библиотеки.