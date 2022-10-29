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32 минуты назад

Дегустатор творога и охотник за пылевыми бурями. SuperJob собрал для россиян антистресс-вакансии

Свободные новостииещё 1

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob сделал подборку вакансий, которые могут помочь россиянам избавиться от стресса. Об этом сегодня, 29 октября, сообщает пресс-служба портала.

Дегустатор творога и охотник за пылевыми бурями: антистресс-вакансии
Фото: Свободные новостиСвободные новости

На многие вакансии можно устроиться параллельно с основной работой, отметили авторы релиза.

Так, нижегородскому художественному музею нужен смотритель за 20 тысяч рублей в месяц. На работе сотрудника будут окружать творения Брюллова, Айвазовского, Шишкина, Рериха, Серова и других известных мастеров. В Иваново на агропредприятие требуется дегустатор творога и масла без опыта работы, который будет пробовать и оценивать продукт на вкус.

В Московской области предлагают вакансию шлифовщика по дереву. Желателен опыт работы. Платить обещают до 50 тысяч рублей в месяц. Также в Подмосковье нужен волонтер-охотник за пылевыми бурями, который будет смотреть на космические снимки вместе с учеными и охотиться на пылевые бури онлайн. Гонорар работодатель не указал.

В Брянской области российскому агрохолдингу нужен наездник-животновод — рабочий, который поможет ухаживать за крупным рогатым скотом, перегонять животных и объезжать территорию на лошади. Работодатель обещает помочь добраться до места работы, официальное трудоустройство, обучение и спецодежду, а также зарплату до 36 тысяч рублей.

В подборке также есть вакансии сборщика яблок, конфетчика, коневода, видеоблогера-садовода и аниматора.

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