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2 часа назад

Нижегородская группа Uma2rman сняла клип в космосе первой в России

В городе N

Нижегородская группа Uma2rman первой в России сняла клип в космосе. Об этом музыканты сообщили на своей странице в соцсети.

Uma2rman сняли клип в космосе первыми в России
Фото: В городе NВ городе N

Премьера клипа под названием «Звезды» (12+) пройдет 31 октября в Музее космонавтики. Как рассказали братья Владимир и Сергей Кристовские, в нем прозвучит лайв-версия трека, которую они исполнили вместе с космонавтом Сергеем Корсаковым - он записал все свои партии прямо на МКС.

"Это еще и первая в России «космическая» песня", - отметили музыканты.

Режиссером клипа выступил Виталий Капитонов. На презентации братья Кристовские обещают подробно рассказать, как создавалось космическое музыкальное видео. Событие также будет транслироваться в прямом эфире в группе "ВКонтакте" 31 октября в 19:00.

Безумный мир,Сергей Корсаков,
18+
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