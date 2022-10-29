Uma2rman сняли клип в космосе первыми в России

Нижегородская группа Uma2rman первой в России сняла клип в космосе. Об этом музыканты сообщили на своей странице в соцсети.

Фото: В городе N В городе N

Премьера клипа под названием «Звезды» (12+) пройдет 31 октября в Музее космонавтики. Как рассказали братья Владимир и Сергей Кристовские, в нем прозвучит лайв-версия трека, которую они исполнили вместе с космонавтом Сергеем Корсаковым - он записал все свои партии прямо на МКС.

"Это еще и первая в России «космическая» песня", - отметили музыканты.