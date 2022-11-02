Встань и иди: в Калуге обнаружили исцеляющую шаверму

Калужане в соцсетях жаловались на инвалида-колясочника, который просит мелочь, лавируя между машинами на Зерновой. Спустя несколько дней водители выяснили, что мужчина не такой уж и инвалид — вполне себе может ходить. Бросая инвалидное кресло, он на своих двоих покупает шаурму.