Встань и иди: в Калуге обнаружили исцеляющую шаверму

Калужане в соцсетях жаловались на инвалида-колясочника, который просит мелочь, лавируя между машинами на Зерновой. Спустя несколько дней водители выяснили, что мужчина не такой уж и инвалид — вполне себе может ходить. Бросая инвалидное кресло, он на своих двоих покупает шаурму.
«Лечебная шаверма!»
«Такая же исцеляющая "Пятёрочка" на сквере Мира. Недавно чудо лицезрела, как дама с инвалидной коляски встала и пошла!»
«Вот что шаверма животворящая делает!»
«Живительная шаурма!» — прокомментировали ситуацию калужане.