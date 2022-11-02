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3 часа назад

Встань и иди: в Калуге обнаружили исцеляющую шаверму

Калуга 24

Калужане в соцсетях жаловались на инвалида-колясочника, который просит мелочь, лавируя между машинами на Зерновой. Спустя несколько дней водители выяснили, что мужчина не такой уж и инвалид — вполне себе может ходить. Бросая инвалидное кресло, он на своих двоих покупает шаурму.

Встань и иди: в Калуге обнаружили исцеляющую шаверму
Фото: Калуга 24Калуга 24

«Лечебная шаверма!»

«Такая же исцеляющая "Пятёрочка" на сквере Мира. Недавно чудо лицезрела, как дама с инвалидной коляски встала и пошла!»

«Вот что шаверма животворящая делает!»

«Живительная шаурма!» — прокомментировали ситуацию калужане.

Безумный мир,
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