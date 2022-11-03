Женщина год ела только мармелад и хлопья из-за редкой болезни

Стендап-комик из города Суонси, Великобритания, 36-летняя Сианни Томас, в течение года ела только мармелад и хлопья с отрубями из-за редкой болезни Крона. Об этом сообщает Daily Mail.

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В какой-то момент женщина начала испытывать сильную тошноту после еды. Позже выяснилось, что единственными продуктами, которые принимал ее организм, были сладости и овсяные хлопья с отрубями.

«Я похудела на 19 килограммов, под глазами появились темные круги, а волосы и ногти стали очень тонкими», — рассказывает она.

Почитав информацию о причинах симптомов в интернете, женщина решила, что у нее синдром раздраженного кишечника (СРК) — функциональное заболевание, которое сопровождается хронической болью в животе, дискомфортом, вздутием живота и нарушениями в работе кишечника.

Спустя год Томас стала чувствовать себя хуже и обратилась ко врачу. После обследования ей диагностировали болезнь Крона — хроническое воспалительное заболевание кишечника. Симптомы болезни включают диарею, боли и спазмы в желудке, кровь в кале, усталость и потерю веса.

По словам женщины, она смогла бы избежать обострения болезни, если бы обратилась за медицинской помощью раньше. Томас призывает людей не игнорировать симптомы и проходить обследования, чтобы иметь возможность справиться с любым заболеванием на ранней стадии.

Болезнь Крона — хроническое воспалительное заболевание, при котором на стенках органов желудочно-кишечного тракта появляются утолщения и язвы. Его симптомами могут быть не только боли в животе и тошнота, но постоянная усталость или волнообразные изменения температуры тела. В Великобритании официально зафиксировано 30 тысяч пациентов с этой болезнью, а в США около трех миллионов.