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22 минуты назад

Ученые рассказали, стоит ли бояться радиоактивных бананов

Волгоградская правдаиещё 1

Радиация представляет собой ионизирующее излучение, которое обладает высокой энергией и представляет серьезную опасность для здоровья человека. Поэтому многие люди опасаются попасть под воздействие подобного излучения.

Ученые рассказали, стоит ли бояться радиоактивных бананов
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Однако ученые в интервью изданию Science Alert объяснили, что человек оказывается под влиянием радиации из различных источников естественного и искусственного происхождения практически ежедневно. Примером естественного источника радиации может служить такой всеми любимый фрукт, как банан, поскольку в его составе присутствует большое количество калия, известного своими радиоактивными свойствами.

По мнению специалистов, этот факт, конечно же, не может быть причиной того, чтобы навсегда исключить бананы из рациона. Здесь большую роль играет количество радиации, которая поступает в организм человека при употреблении фрукта. Оно достаточно невысокое и значительно меньше естественного уровня излучения, которому человек подвергается в повседневной жизни.

Таким образом, радиация не всегда несет в себе серьезную угрозу для жизни и здоровья человека, поскольку принципиальное значение здесь имеет ее вид, сила и продолжительность воздействия.

Безумный мир,
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