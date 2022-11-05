Ученые рассказали, стоит ли бояться радиоактивных бананов

Радиация представляет собой ионизирующее излучение, которое обладает высокой энергией и представляет серьезную опасность для здоровья человека. Поэтому многие люди опасаются попасть под воздействие подобного излучения.

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Однако ученые в интервью изданию Science Alert объяснили, что человек оказывается под влиянием радиации из различных источников естественного и искусственного происхождения практически ежедневно. Примером естественного источника радиации может служить такой всеми любимый фрукт, как банан, поскольку в его составе присутствует большое количество калия, известного своими радиоактивными свойствами.

По мнению специалистов, этот факт, конечно же, не может быть причиной того, чтобы навсегда исключить бананы из рациона. Здесь большую роль играет количество радиации, которая поступает в организм человека при употреблении фрукта. Оно достаточно невысокое и значительно меньше естественного уровня излучения, которому человек подвергается в повседневной жизни.