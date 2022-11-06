Женщина делает смузи из своей плаценты

Жительница Австралии делает смузи из своей плаценты после рождения второго ребенка. Об этом сообщает New York Post.

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Во время беременности вторым сыном 24-летняя австралийка Тиана Роуз прочитала, что употребление собственной плаценты якобы может помочь предотвратить послеродовую депрессию и снизить тревожность. После родов, которые проходили на дому, доула нарезала плаценту женщины на кусочки, поместила в стерильную тару и заморозила.

Спустя некоторое время Роуз решила попробовать приготовить смузи из своей плаценты. Австралийка добавила кусочек своего последа в смесь с гранатовым соком, ягодами, йогуртом и другими продуктами. Женщине настолько понравился рецепт смузи, что она угостила этим блюдом своего жениха. По словам мужчины, на вкус напиток очень похож на клюквенный смузи.

Теперь Роуз призывает всех молодых матерей сохранять свою плаценту и употреблять ее в качестве добавки к пище.

«Исходя из моего личного опыта и женщин со всего мира, это принесло только пользу», — заявила женщина.