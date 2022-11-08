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25 минут назад

Повар увеличил губы с помощью филлеров и рассказал о реакции окружающих

Lenta.ruиещё 1

Шеф-повар в доме престарелых Алан Джексон из Шотландии увеличил губы до огромных размеров с помощью филлеров и рассказал о реакции окружающих. Соответствующую информацию приводит The Sun.

Повар увеличил губы и рассказал о реакции окружающих
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что 27-летний житель Ланкашира посредством инъекций скорректировал скулы, подбородок, нос, овал лица и губы, в которые ввел 31 миллилитр препарата. Однако, по словам мужчины, его трансформация стала причиной негативной реакции со стороны окружающих. Так, однажды шотландцу пришлось вызвать полицию после того, как подростки в ресторане стали кидать в него едой.

«Люди преследуют меня в магазинах, фотографируют и показывают пальцем. (...) Думаю, многих пугает мой внешний вид, они не хотят со мной разговаривать. Но если бы они задали мне вопросы, я бы на них ответил. Неважно, как я выгляжу, ведь они не знают меня как личность», — рассказал герой материала.

При этом известно, что ранее в клиниках и салонах красоты Джексону начали отказывать в оказании услуг из-за его чрезмерно увеличенных губ. Однако он заплатил 1500 фунтов стерлингов за курсы, чтобы научиться делать себе инъекции самостоятельно.

«Я бы сказал, что это зависимость. Как только я получаю новую дозу филлера, я чувствую себя прекрасно», — заявил кулинар.

Безумный мир,
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