Повар увеличил губы и рассказал о реакции окружающих

«Люди преследуют меня в магазинах, фотографируют и показывают пальцем. (...) Думаю, многих пугает мой внешний вид, они не хотят со мной разговаривать. Но если бы они задали мне вопросы, я бы на них ответил. Неважно, как я выгляжу, ведь они не знают меня как личность», — рассказал герой материала.