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54 минуты назад

Пес по кличке Ван Гог удивляет соцсети своими картинами, нарисованными языком

Газета.Ru

Одноухий пес по кличке Ван Гог удивляет соцсети своими картинами, нарисованными языком, пишет издание UPI. Ван Гон, помесь боксера и питбуля, был спасен с собачьих боев в Северной Каролине. Ветеринары обнаружили у собаки множество травм, в том числе рваные раны на голове, из-за которых и пришлось ампутировать одно ухо.

Пес Ван Гог удивляет соцсети своими картинами
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Жаклин Гартнер, основательница волонтерского фонда, рассказала, что научила пса рисовать языком, пытаясь отвлечь питомца. Оказалось, картины собаки настолько понравились людям, что Ван Гог стал звездой соцсетей. Около 30 его работ были проданы за $40 реальным покупателям.

Сейчас силы Жаклин и других волонтеров направлены на то, чтобы питомец обрел новый дом.

"В настоящее время мы работаем над возможным усыновлением нашей особой суперзвезды, так что следите за обновлениями", - прокомментировала Гартнер.

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