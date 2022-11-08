Пес Ван Гог удивляет соцсети своими картинами

Одноухий пес по кличке Ван Гог удивляет соцсети своими картинами, нарисованными языком, пишет издание UPI. Ван Гон, помесь боксера и питбуля, был спасен с собачьих боев в Северной Каролине. Ветеринары обнаружили у собаки множество травм, в том числе рваные раны на голове, из-за которых и пришлось ампутировать одно ухо.

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Жаклин Гартнер, основательница волонтерского фонда, рассказала, что научила пса рисовать языком, пытаясь отвлечь питомца. Оказалось, картины собаки настолько понравились людям, что Ван Гог стал звездой соцсетей. Около 30 его работ были проданы за $40 реальным покупателям.

Сейчас силы Жаклин и других волонтеров направлены на то, чтобы питомец обрел новый дом.