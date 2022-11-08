Пенсионеру с близорукостью грозит 10 лет тюрьмы за то, что он коснулся груди медсестры

Британскому пенсионеру с близорукостью грозит десять лет тюрьмы за то, что он коснулся груди медсестры, пишет Daily Star.
Сам мужчина утверждает, что хотел прочитать имя на бейдже медицинской сотрудницы. 76-летний Эндрю Сингтон, по собственным словам, случайно коснулся груди медсестры, когда хотел прочитать ее имя на бейдже. Мужчина уверяет, что в тот момент был без очков и не мог разглядеть буквы, поэтому попытался ухватиться за табличку. Медсестра, чья имя не сообщается, рассказала о случившимся начальству, а потом подала на Сингтона в суд, обвинив его в домогательстве.
Кроме того, женщина уверена, Эндрю сделал это специально, так как бейдж висел на правой стороне, а мужчина коснулся ее левой груди.
"Я была потрясена. Я никак не ожидала такого", - прокомментировала она, приобщив к показаниям кадры с камер видеонаблюдения.
Теперь Эндрю ждет приговора суда. Финальное заседание по этому делу назначено на 25 ноября. Ранее в США кандидата от республиканцев обвиняют в сексуальном насилии над ребенком.