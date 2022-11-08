Пенсионеру с близорукостью грозит 10 лет тюрьмы за то, что он коснулся груди медсестры

Сам мужчина утверждает, что хотел прочитать имя на бейдже медицинской сотрудницы. 76-летний Эндрю Сингтон, по собственным словам, случайно коснулся груди медсестры, когда хотел прочитать ее имя на бейдже. Мужчина уверяет, что в тот момент был без очков и не мог разглядеть буквы, поэтому попытался ухватиться за табличку. Медсестра, чья имя не сообщается, рассказала о случившимся начальству, а потом подала на Сингтона в суд, обвинив его в домогательстве.