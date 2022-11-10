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2 часа назад

На продажу выставили елку за 5 млн рублей

Секрет Фирмы

Житель Челябинска выставил на продажу необычную ель, за которую просит аж 5 млн рублей. Сам продавец назвал дерево «самой счастливой ёлкой», поскольку она сделана из старых подков. Такова цена заряда на удачу, получается.

На продажу выставили елку за 5 млн рублей
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Как рассказал автор изделия журналистам, дерево-талисман он собирал около 25 лет. Он рассказал и историю создания этого артефакта.

«Две подковы были украдены ещё в детстве из сарая деда, а остальные нашёл. Я уже и забыл про это объявление. Просмотров много, но никто ещё не звонил. Люди цену видят и в обморок, наверное, падают», — рассказал россиянин журналистам.

Кстати, и сумма взята не с потолка. Семизначный ценник продавец ёлки назначил, чтобы хватило на покупку квартиры для сына. Да только он признался, что продать ёлочку жена всё равно не разрешит. Странная женщина.

Безумный мир,
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