На продажу выставили елку за 5 млн рублей

Житель Челябинска выставил на продажу необычную ель, за которую просит аж 5 млн рублей. Сам продавец назвал дерево «самой счастливой ёлкой», поскольку она сделана из старых подков. Такова цена заряда на удачу, получается.
Как рассказал автор изделия журналистам, дерево-талисман он собирал около 25 лет. Он рассказал и историю создания этого артефакта.
«Две подковы были украдены ещё в детстве из сарая деда, а остальные нашёл. Я уже и забыл про это объявление. Просмотров много, но никто ещё не звонил. Люди цену видят и в обморок, наверное, падают», — рассказал россиянин журналистам.
Кстати, и сумма взята не с потолка. Семизначный ценник продавец ёлки назначил, чтобы хватило на покупку квартиры для сына. Да только он признался, что продать ёлочку жена всё равно не разрешит. Странная женщина.