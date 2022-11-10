Внутри питона нашли целого аллигатора

В США, в штате Флорида, внутри питона был обнаружен целый аллигатор. Об этом сообщает LADBible.

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Бирманский питон был пойман и убит местными жителями. После вскрытия внутри был обнаружен целый аллигатор. Его тело оказалось практически неповрежденным, поскольку еще не успело перевариться.

Известно, что бирманских питонов во Флориде необходимо убивать по закону, поэтому власти поддержали отлов змеи. Дело в том, что этот вид представляет угрозу для местной дикой природы.

Также сообщается, что вскрытие питона было проведено, чтобы определить влияние инвазивных змей на местную экосистему.