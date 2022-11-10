Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+14° в 
USD 61.24EUR 61.00
Войти в почту
2 часа назад

Внутри питона нашли целого аллигатора

Мария Иглина

В США, в штате Флорида, внутри питона был обнаружен целый аллигатор. Об этом сообщает LADBible.

Внутри питона нашли целого аллигатора
Фото: Социальные сетиСоциальные сети

Бирманский питон был пойман и убит местными жителями. После вскрытия внутри был обнаружен целый аллигатор. Его тело оказалось практически неповрежденным, поскольку еще не успело перевариться.

Объятия огромного осьминога и дайвера попали на видео

Известно, что бирманских питонов во Флориде необходимо убивать по закону, поэтому власти поддержали отлов змеи. Дело в том, что этот вид представляет угрозу для местной дикой природы.

Также сообщается, что вскрытие питона было проведено, чтобы определить влияние инвазивных змей на местную экосистему.

Ранее дезинфекция инструментов после операции удивила соцсети.

Безумный мир,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители