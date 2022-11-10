Женщина с огромными губами хочет установить рекорд даже ценой жизни

Обладательница самых больших губ в мире, 25-летняя жительница Болгарии Андреа Иванова, планирует поставить новый рекорд, даже если для этого ей придется умереть. Об этом сообщает Mirror.

"У меня самые большие в мире губы и мне они очень нравятся! Я хочу поставить новый мировой рекорд, сделав самый длинный и острый подбородок. Врачи говорят, что я могу умереть, но я не остановлюсь".

Известно, что за последнее время она сделала более тридцати процедур, за которые заплатила более восьми тысяч фунтов. Каждые две недели девушка делает инъекции гиалуроновой кислоты в подбородок и раз в месяц подкалывает губы.