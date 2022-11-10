Женщина с огромными губами хочет установить рекорд даже ценой жизни

Обладательница самых больших губ в мире, 25-летняя жительница Болгарии Андреа Иванова, планирует поставить новый рекорд, даже если для этого ей придется умереть. Об этом сообщает Mirror.
Девушка призналась, что теперь она мечтает стать обладательницей "самого острого подбородка":
"У меня самые большие в мире губы и мне они очень нравятся! Я хочу поставить новый мировой рекорд, сделав самый длинный и острый подбородок. Врачи говорят, что я могу умереть, но я не остановлюсь".
Известно, что за последнее время она сделала более тридцати процедур, за которые заплатила более восьми тысяч фунтов. Каждые две недели девушка делает инъекции гиалуроновой кислоты в подбородок и раз в месяц подкалывает губы.