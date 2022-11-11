В петербургском парке грибник обнаружил человеческие челюсти

«Цель была найти грибы. Из знакомых мне съедобных я нашёл только останки какого-то гриба с трубчатым гименофором. Ну и одну сыроежку. Но больше всего меня поразили челюсти разбросанные по парку. Что это? Откуда в парке челюсти? Какие ваши версии?», - рассказал Антон.