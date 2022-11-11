В петербургском парке грибник обнаружил человеческие челюсти

Житель Санкт-Петербурга Антон Кубышкин решил прогуляться по Удельному парку, вдохновившись фотографиями грибов, которые собрали другие посетители парка. Однако вместо россыпи подберезовиков он нашел лишь одну сыроежку... и множество челюстей, рассыпанных по всей территории парка. Удивительной и жуткой находкой грибник поделился в соцсетях.
«Цель была найти грибы. Из знакомых мне съедобных я нашёл только останки какого-то гриба с трубчатым гименофором. Ну и одну сыроежку. Но больше всего меня поразили челюсти разбросанные по парку. Что это? Откуда в парке челюсти? Какие ваши версии?», - рассказал Антон.
Один из пользователей ВК отметил, что это были лишь слепки челюстей. Другой отметил, что рядом с парком находится зубная клиника.
«Это слепки, возможно где-то недалеко делают протезы и безответственно относятся к утилизации отходов», - написали в комментариях.