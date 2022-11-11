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3 часа назад

В Японии выпустили леденцы без запаха и вкуса

Газета.Ru

В Японии выпустили леденцы без запаха и вкуса, пишет Oddity Central. Новинка пользуется спросом у покупателей.

В Японии выпустили леденцы без запаха и вкуса
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Компания Lawson представила конфеты, не имеющие вкуса и запаха. В состав леденцов входит только два ингредиента: синтетический заменитель сахара полидекстрозы и органический заменитель сахара. Правда, по словам людей, попробовавших новинку, вкус у нее все-таки есть — он напоминает сладость белого риса.

Как объяснили создатели безвкусных конфет, некоторые люди пользуются их леденцами, чтобы у них не пересыхало во рту и горле от лишних вкусовых добавок. Кроме того, отсутствие лишних ароматизаторов и химических добавок в целом положительно сказывается на человеческом организме.

Безумный мир,
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