В Японии выпустили леденцы без запаха и вкуса, пишет Oddity Central. Новинка пользуется спросом у покупателей.

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Компания Lawson представила конфеты, не имеющие вкуса и запаха. В состав леденцов входит только два ингредиента: синтетический заменитель сахара полидекстрозы и органический заменитель сахара. Правда, по словам людей, попробовавших новинку, вкус у нее все-таки есть — он напоминает сладость белого риса.