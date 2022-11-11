В Японии выпустили леденцы без запаха и вкуса, пишет Oddity Central. Новинка пользуется спросом у покупателей.
Компания Lawson представила конфеты, не имеющие вкуса и запаха. В состав леденцов входит только два ингредиента: синтетический заменитель сахара полидекстрозы и органический заменитель сахара. Правда, по словам людей, попробовавших новинку, вкус у нее все-таки есть — он напоминает сладость белого риса.
Как объяснили создатели безвкусных конфет, некоторые люди пользуются их леденцами, чтобы у них не пересыхало во рту и горле от лишних вкусовых добавок. Кроме того, отсутствие лишних ароматизаторов и химических добавок в целом положительно сказывается на человеческом организме.