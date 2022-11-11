Мадонна показала, как пьет из собачьей миски

Певица поняла, что уже никого не удивляет своими обнаженными фото, поэтому стала привлекать к себе внимание другими способами. Она опубликовала в соцсетях серию коротких видео, на которых позирует в ярко-зеленом свитере, коротких шортах, чулках и сапогах.

Первые кадры никого не смутили. На них она стоит возле мотоцикла и принимает различные позы. Но следующие снимки шокировали пользователей Сети. Мадонна показывает бутылку соуса, на которую как бы присаживается. А дальше встает на четвереньки перед собачьей миской и начинает лакать из нее. На фоне играет песня I Wanna Be Your Dog (Я хочу быть твоим псом) группы Stooges.