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2 часа назад

«Я хочу быть твоим псом»: Мадонна показала, как пьет из собачьей миски

Passion.ru

64-летняя поп-исполнительница Мадонна продолжает шокировать общественность неординарными поступками.

Мадонна показала, как пьет из собачьей миски
Фото: Passion.ruPassion.ru

Певица поняла, что уже никого не удивляет своими обнаженными фото, поэтому стала привлекать к себе внимание другими способами. Она опубликовала в соцсетях серию коротких видео, на которых позирует в ярко-зеленом свитере, коротких шортах, чулках и сапогах.

Первые кадры никого не смутили. На них она стоит возле мотоцикла и принимает различные позы. Но следующие снимки шокировали пользователей Сети. Мадонна показывает бутылку соуса, на которую как бы присаживается. А дальше встает на четвереньки перед собачьей миской и начинает лакать из нее. На фоне играет песня I Wanna Be Your Dog (Я хочу быть твоим псом) группы Stooges.

«Она с ума сошла?», «Мадонна, прекрати это», «Вы потеряли чутье. Раньше вы были впереди всех», «Быть твоим фанатом очень нелегко», «Мне неловко на это смотреть», – пишут в комментариях.

Поклонники не оценили креативность исполнительницы. Они отметили, что с каждым разом звезда все больше уничтожает свой культовый образ, который создавала годами.

Безумный мир,Мадонна,
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