Семья из Бурятии обнаружила жуткую находку во время ремонта

Обычный ремонт в квартире для семьи из Бурятии обернулся настоящим кошмаром. Прожив в многоэтажке 38 лет, они решили поменять полы в ванной комнате и обнаружили страшную находку. Оказалось, что все это время они ходили по чьим-то костям.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Под полом находилось 57 фрагментов чьего-то тела. Семья сообщила об останках в правоохранительные органы, которые забрали кости для доследственной проверки.

Теперь экспертам нужно будет определить, кому принадлежат останки. Нашедшие испугались сначала, что кости могут быть человеческими, однако это пока неизвестно. В ходе анализа может выясниться, что они принадлежали животному.