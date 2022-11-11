Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+19° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
2 часа назад

Жили на человеческих костях: семья из Бурятии обнаружила жуткую находку во время ремонта в квартире

Passion.ru

Обычный ремонт в квартире для семьи из Бурятии обернулся настоящим кошмаром. Прожив в многоэтажке 38 лет, они решили поменять полы в ванной комнате и обнаружили страшную находку. Оказалось, что все это время они ходили по чьим-то костям.

Семья из Бурятии обнаружила жуткую находку во время ремонта
Фото: Passion.ruPassion.ru

Под полом находилось 57 фрагментов чьего-то тела. Семья сообщила об останках в правоохранительные органы, которые забрали кости для доследственной проверки.

Теперь экспертам нужно будет определить, кому принадлежат останки. Нашедшие испугались сначала, что кости могут быть человеческими, однако это пока неизвестно. В ходе анализа может выясниться, что они принадлежали животному.

Пока ясно только одно – останки пролежали под полом многоэтажки очень долго. Их подвергнут всевозможным исследованиям - химическим, анатомическим. Семья, нашедшая кости, к расследованию привлекаться не будет, так как после покупки ими квартиры 38 лет назад пол не вскрывался.

Безумный мир,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители