Хозяйка решила продать питона, но тот спас ей жизнь

Невероятная история спасения произошла в американском Хьюстоне (штат Техас). Американка выставила на продажу питона, и ее едва не ограбили подставные покупатели. Но питомец смог спасти хозяйку, пишет NBC News.

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Ариэль Гирон – владелица королевского питона по кличке Чомперс. Она решила продать змею по неизвестным причинам. Для того Ариэль выставила в интернете объявление. Питона предлагалось забрать за 200 долларов.

С Ариэль связался потенциальный покупатель. Она договорилась встретиться с ним на парковке перед домом. В условленный час к машине женщины подошли двое мужчин. Один из них начал угрожать владелице змеи, приставив к ее голове пистолет.

Но по неизвестной причине ограбление не удалось. Согласно кадрам с камеры наружного видеонаблюдения, грабители быстро убежали. При том один из мужчин резко отпрыгнул от автомобиля Ариэль. Женщине показалось, что нападавших напугали размеры Чомперса.

Теперь Ариэль решила не расставаться с питоном, который, вероятно, подарил ей второй день рождения.