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1 час назад

Хозяйка решила продать питона, но тот спас ей жизнь

Мира Маркина

Невероятная история спасения произошла в американском Хьюстоне (штат Техас). Американка выставила на продажу питона, и ее едва не ограбили подставные покупатели. Но питомец смог спасти хозяйку, пишет NBC News.

Хозяйка решила продать питона, но тот спас ей жизнь
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Ариэль Гирон – владелица королевского питона по кличке Чомперс. Она решила продать змею по неизвестным причинам. Для того Ариэль выставила в интернете объявление. Питона предлагалось забрать за 200 долларов.

С Ариэль связался потенциальный покупатель. Она договорилась встретиться с ним на парковке перед домом. В условленный час к машине женщины подошли двое мужчин. Один из них начал угрожать владелице змеи, приставив к ее голове пистолет.

Но по неизвестной причине ограбление не удалось. Согласно кадрам с камеры наружного видеонаблюдения, грабители быстро убежали. При том один из мужчин резко отпрыгнул от автомобиля Ариэль. Женщине показалось, что нападавших напугали размеры Чомперса.

Внутри питона нашли целого аллигатора

Теперь Ариэль решила не расставаться с питоном, который, вероятно, подарил ей второй день рождения.

Ранее мы рассказывали, как змея на борту вызвала панику у пассажиров лайнера.

Безумный мир,
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