Мужчина случайно отправил бабушке 40 тысяч пар носков

Пользователь Reddit с ником allthesoxintheworld рассказал историю о том, как случайно завалил его коробками с носками. По словам мужчины, он попросил у компании-производителя пожертвование для своей общественной организации, но оно оказалось гораздо больше, чем он ожидал.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Автор поста рассказал, что является руководителем некоммерческой организации, которая помогает нуждающимся людям. По его словам, он увидел в интернете рекламу компании, которая раздавала по паре носков за каждую проданную пару, и попросил у нее пожертвование. В письме герой истории попросил прислать их столько, сколько они готовы отправить на благотворительность.

В компании спросили адрес, по которому осуществить доставку партии. Рассказчик растерялся и назвал адрес своей бабушки, поскольку знал, что у нее есть просторный гараж, рассчитанный на два автомобиля.

«Итак, прошло около недели, от них ничего не слышно. Я просто занимался своими делами. До того момента, пока не получил электронное письмо. Размер пожертвования составил 200 коробок носков, и они были отправлены вчера!» — написал автор поста.

Он добавил, что в общей сложности компания пришлет по указанному адресу 40 тысяч пар носков.

Мужчина признался, что испытывает противоречивые эмоции от случившегося.

«Я очень рад получить такое серьезное пожертвование. Мы маленькая организация, так что это большое дело. С другой стороны, я надеюсь, что моя бабушка не забаррикадируется в своем доме коробками с носками», — поделился пользователь.

Автор добавил, что 200 коробок с носками могут не поместиться в гараже его бабушки, поэтому он планирует воспользоваться услугами грузоперевозок, чтобы переместить партию в подходящее место