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5 минут назад

Мужчина проходил пять лет с куском дерева в ухе

Секрет Фирмы

66-летний житель британского Дорсета Уоллес Ли не заметил, что у него в ухе застрял кусок деревянной беруши. Из-за этого он потерял слух, хотя считал, что это случилось в связи с его службой в авиации — ведь ему часто приходилось находиться рядом с оглушительно ревущими реактивными двигателями.

Мужчина проходил пять лет с куском дерева в ухе
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Когда Ли в конце концов попал к врачу, ему удалили кусок дерева. И — о чудо — слух вернулся.

«Пять лет назад, когда я гостил у своей семьи в Австралии, я купил беруши для ушей, в которые можно вставлять различные насадки в зависимости от шума, который вы хотите уменьшить в самолёте. Но они застряли там», — рассказал мужчина «Би-би-си».

Он несколько раз пытался прочистить уши за эти пять лет, но безуспешно. Но в итоге Ли попал к лору, который смог извлечь инородный предмет.

«Мгновенно мне стало слышно всё, что было в комнате. Туман, который был в моей голове все эти годы, ушёл, и я прекрасно слышал. Это было такое облегчение», — поделился Ли.

Врач, который проводил операцию, посоветовал всем регулярно осматривать свои уши, но никогда не пытаться делать подобные операции самостоятельно.

Безумный мир,
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