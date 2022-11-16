Британка отказалась от нижнего белья, чтобы оплатить счета

"Я плавала, и у меня не было сухих трусов и бюстгальтера, которые можно было бы надеть. Поэтому я просто натянула макси-юбку и обтягивающую футболку, которые были со мной, и пошла домой. Когда я легла спать, я поняла, что провела весь день без нижнего белья", — рассказала Эмеральд.