Британка отказалась от нижнего белья, чтобы оплатить счета

В Британии 29-летняя жительница Честера решила отказаться от ношения нижнего белья, чтобы сократить свои расходы. Об этом сообщает The Sun.
Эмеральд Барвайз рассказала, что в последнее время ее траты на различные нужды только росли: цены на продукты увеличились почти в два раза, как и стоимость газа и бензина.
"Когда цены на газ и электроэнергию выросли, я поняла, что мне придется начать мыслить нестандартно, чтобы сэкономить деньги", — поделилась британка.
Идея перестать носить трусы и бюстгальтеры пришла в голову к женщине после того, как она целый день проходила без белья.
"Я плавала, и у меня не было сухих трусов и бюстгальтера, которые можно было бы надеть. Поэтому я просто натянула макси-юбку и обтягивающую футболку, которые были со мной, и пошла домой. Когда я легла спать, я поняла, что провела весь день без нижнего белья", — рассказала Эмеральд.
Ощущение "свободы" понравилось женщине, и она решила вовсе отказаться от белья и сохранить таким образом сотни фунтов. Сэкономленные средства Эмеральд тратит на оплату отопления.
"Зачем возиться с трусиками и бюстгальтерами, тратить деньги на специальные стиральные порошки и кондиционеры, платить за электричество для работы стиральной машины и сушилки и за газ для горячей воды, если мне это не нужно?" — заявила британка.