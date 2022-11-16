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1 час назад

Билеты на тур Тейлор Свифт продают за $22 тысячи

Газета.Ru

Миллионы поклонников Тейлор Свифт пришли на веб-сайт Live Nation Ticketmaster, чтобы попытаться найти места на концертах ее первого тура за пять лет. Это спровоцировало отключения и длительные онлайн-ожидания. Некоторые билеты были быстро выставлены на перепродажу за тысячи долларов, пишет The Guardian.

Билеты на тур Тейлор Свифт продают за $22 тысячи
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В заявлении сайта по продаже билетов говорится, что "исторически беспрецедентный спрос" на 52-дневный тур Свифт по США привел к тому, что миллионы людей пытались купить билеты в предварительной продаже, что вызывало "периодические

проблемы", над устранением которых компания "срочно" работала.

Поклонники в других местах сообщили, что ждали в онлайн-очередях. Изначально билеты стартовали по цене от 49 до 449 долларов каждый.

Предпродажа билетов изначально была открыта только для фанатов Swift, выбранных в качестве "подтвержденных фанатов" — система, настроенная для сдерживания ботов и спекулянтов.

Некоторые билеты уже были выставлены на сайтах перепродаж, таких как StubHub, по цене до 22 700 долларов США.

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