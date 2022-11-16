Бразильянка вышла замуж за куклу и обвинила супруга в измене

Имя 37-летней бразильянки Мэривон Роха Моралес год назад попало в заголовки чуть ли не всех мировых СМИ. Тогда женщина связала себя узами брака с тряпичной куклой, набитой соломой. Однако счастье молодоженов длилось недолго — Моралес заявила, что вынуждена разойтись с возлюбленным, пишет издание Mirror.

Фото: @meirivone_santinha @meirivone_santinha

По рассказу бразильянки, она уже готовилась отмечать годовщину свадьбы, но узнала, что муж ей неверен. Женщина утверждает, что застала супруга с другой в мотеле. Правда, как он туда попал, Моралес не уточняет.

Женщина еще не знает, сможет ли простить измену, и обещает держать общественность в курсе событий. Возможно, ради сына Марселиньо — к слову, тоже тряпичного — пара сможет сохранить отношения.